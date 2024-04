Λεμπρόν για το πόσο θα παίζει ακόμα: «Δεν μου έμεινε πολύ χρόνος» (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για το πόσο σκοπεύει να αγωνίζεται ακόμα και είπε ότι... δεν του έχει μείνει πολύ χρόνος.

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ ήταν ασταμάτητος στο Μπρούκλιν έχοντας 40 πόντους με 9/10 τρίποντα στη νίκη των Λέικερς απέναντι στους Νετς.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, αμέσως μετά το τέλος «κατακλύστηκε» από τους δημοσιογράφους οι οποίοι μεταξύ άλλων τον ρώτησαν για τα μελλοντικά του πλάνα και για το πόσο θα αγωνίζεται ακόμα στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η κλεψύδρα έχει γυρίσει ήδη... ανάποδα.

«Δεν θα αγωνίζομαι για πολύ καιρό ακόμα. Σίγουρα δεν πρόκειται να παίξω άλλα 21 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η πόρτα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Λεμπρόν Τζέιμς.

