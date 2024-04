Τεράστιος ΛεΜπρόν: Ξεπέρασε τον Όσκαρ Σμιντ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε άλλο ένα παράσημο στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

Οι τρεις σταρ των Λέικερς, Ντέιβις, ΛεΜπρόν και Ράσελ ήταν πρωταγωνιστές μέσα στο Τορόντο και οδήγησαν τους Λέικερς σε εύκολη επικράτηση με 111-128. Έτσι συνεχίζουν να βρίσκονται στην 9η θέση, αναμένοντας την έναρξη του play in, εκεί όπου θα κριθεί η πρόκριση στα play off.

Πάντως το ματς ήταν ιδιαίτερο και για τον ΛεΜπρόν Τζείμς. Ο Βασιλιάς κατά τη διάρκεια του ματς με καλάθι του έφτασε τους 49738 πόντους στην υπέρλαμπρη καριέρα του. Τι σημαίνει αυτό; Πως βρίσκεται πλέον στην κορυφή των σκορερ στην ιστορία του μπάσκετ σε όλες τις λίγκες!.

Άφησε στην δεύτερη θέση άλλον ένα θρύλο του αιθλήματος, τον τεράστιο Όσκαρ Σμιντ που έμεινε στους 49.737. Τι να πεις για τον ΛεΜπρόν; Tα λόγια είναι περιττά για έναν παίκτη που βρίσκεται στην αφρόκρεμα του ΝΒΑ από το 2003 που παρουσιάστηκε στη λίγκα και συνεχίζει απτόητος μέχρι και σήμερα.

Έχει πάρει πρωτάθλημα και στις τρεις ομάδες του ΝΒΑ που αγωνίστηκε (Καβς, Χιτ, Λέικερς), ενώ με το Μαϊάμι έχει δύο δαχτυλίδια, ενώ από το 2011 μέχρι το 2018, η ομάδα του βρισκόταν συνέχεια στους τελικούς του ΝΒΑ.

LeBron James SURPASSES Oscar Schmidt as the ALL-TIME SCORING LEADER IN ALL OF BASKETBALL! 🤯 pic.twitter.com/uW7V6Zn5UC