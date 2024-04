Ο Λούκα Ντόντσιτς θέλησε να θυμίσει την καλαθάρα του κόντρα στους Ρόκετς και ανέβασε story του... τρελαμένου Γιώργου Πρίντεζη στο instagram.

Στο τελευταίο ματς των Μάβερικς κόντρα στους Ρόκετς, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε ένα τρελό καλάθι με το ένα χέρι λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή του τριπόντου, τρελαίνοντας τον κόσμο αλλά και τον σπορτκάστερ.

Η φάση αυτή όπως φαίνεται... τρέλανε και τον Γιώργο Πρίντεζη που την έκανε story στο instagram. Για να έρθει ο Σλοβένος σταρ και να κάνει αναδημοσίευση το story του θρύλου του Ολυμπιακού.

Άλλωστε ο Λούκα ξέρει πολύ καλά από Euroleague και τους σπουδαιότερους παίκτες της, έχοντας μάλιστα σαν ίνδαλμα έναν πρώην συμπαίκτη του Πριντ και νυν προπονητή του Περιστερίου Βwin, τον τεράστιο Βασίλη Σπανούλη.

LUKA DONCIC… HOW?! Underhanded shot from near the three-point line! 😂😳



The announcer going, “NO! NO! NO!” 😂 pic.twitter.com/oXgyoxuNDj