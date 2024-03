Το ΝΒΑ ερευνά δύο «περίεργες» ενέργειες, οι οποίες εμπλέκονται με στοιχηματισμό του παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, Τζοντέι Πόρτερ.

Ο Τζοντέι Πόρτερ είναι ο αδελφός του πρωταθλητή του ΝΒΑ, Μάικλ Πόρτερ. Και βγάζει το ψωμί του παίζοντας μπάσκετ στους Τορόντο Ράπτορς.

Ωστόσο, το όνομά του έκανε το γύρο του διαδικτύου για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με το ESPN, ο Πόρτερ έχει μπει σε διαδικασία έρευνας από το ΝΒΑ για δύο περίεργες ενέργειας σε ισάριθμες αναμετρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται με στοιχηματισμό!

Συγκεκριμένα, ο Πόρτερ αποχώρησε από την αναμέτρηση απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς (26/1) επικαλούμενος πρόβλημα στο μάτι του. Αγωνίστηκε μόλις για 4 λεπτά, έχοντας 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Που αφορά η πενιχρή συγκομιδή του; Οι στοιχηματικές επιλογές για το συγκεκριμένο παίκτη ήταν στους 5.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 0.5 τρίποντα.

Η αποχώρησή του τον κράτησε στην επιλογή του under και στα τέσσερα.

Σχεδόν δύο μήνες μετά (20/3) ο Πόρτερ - στο ματς με τους Σανς - έπαιξε μόλις τρία λεπτά προτού επικαλεστεί ασθένεια. Η στατιστική του είχε 2 ριμπάουντ, με τις επιλογές για ποντάρισμα να είναι στους 7.5 πόντους και στα 5.5 ριμπάουντ. Ξανά under.

Το... πρόβλημα έγινε «είδηση», όταν οι στοιχηματικές εταιρίες ενημέρωσαν ότι τα πονταρίσματα στα under του Πόρτερ ήταν τα μεγαλύτερα που έχουν δεχτεί στο πρωτάθλημα!

Σύμφωνα με το ESPN, το ΝΒΑ έχει βάλει μπροστά την έρευνα, ενώ ο Πόρτερ έχει χάσει τα δύο τελευταία ματς της ομάδας του, για προσωπικούς λόγους.

Full ESPN story on NBA investigation into prop betting irregularities around the Raptors' Jontay Porter https://t.co/I1V1Po2pmy