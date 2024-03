Η κατάταξη στο NBA: «Κλειδώνουν» τη 2η θέση οι Μπακς, απειλούνται να μείνουν εκτός play in οι Γουόριορς

Σε απόσταση τριών νικών από τους Καβαλίερς βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, την ώρα που οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται σε... μπελάδες όσον αφορά την κατάταξη, με τους Χιούστον Ρόκετς να τους απειλούν.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς στο NBA. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, τα «Ελάφια» επικράτησαν εμφατικά των Θάντερ και έτσι έφτασαν τις επτά σερί νίκες στην έδρα τους και 46 συνολικά στο NBA.

Κάτι που τους φέρνει πλέον σε απόσταση τριών από τους Καβαλίερς, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους Χιτ και απομακρύνονται από τη 2η θέση της Ανατολής. Περιφέρεια φυσικά στην οποία κυριαρχούν οι Σέλτικς.

Από την αντίπερα όχθη, στη Δύση γίνεται... χαμός για την πρωτιά, με τους Θάντερ να χάνουν έδαφος απέναντι στους Νάγκετς. Ήττα πισωγύρισμα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που έχουν ρεκόρ 36-34 αλλά βλέπουν τους Ρόκετς να τρέχουν νικηφόρο σερί και να τους πλησιάζουν σε απόσταση... αναπνοής, διεκδικώντας την τελευταία θέση των play in.

