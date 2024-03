Ο Μπράντον Ίνγκραμ απέφυγε τη σοβαρή ζημιά, αλλά θα μείνει αρχικά για δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ θα χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κανονικής περιόδου (ολοκληρώνεται στις 14 Απριλίου), ωστόσο γλίτωσε μία σοβαρή ζημιά. Ο Ίνγκραν τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς των Νιου Ορλίνς Πέλικανς απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ και οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί οίδημα στο αριστερό γόνατο.

Brandon Ingram underwent an MRI after

hyperextending his left knee during the third quarter of last night’s game against the Orlando Magic.



The results of the MRI revealed a left knee bone contusion.



Ingram will be re-evaluated in two weeks

and additional updates will be…