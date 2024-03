Ένα ακόμη πλήγμα για την ομάδα του NBA από το Σακραμέντο.

Οι Σακραμέντο Κινγκς φιλοξενήθηκαν από τους Γουάσιγκντον Γουίζαρντς, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 109-102.

Πέρα από την ήττα, η ομάδα όπου αγωνίζεται και ο Σάσα Βεζένκοβ, είδε τον έμπειρο Κέβιν Χέρτερ να αναγκάζεται να αποχωρήσει από το παρκέ εξαιτίας τραυματισμού που υπέστη στον καρπό του αριστερού του χεριού μετά από φάουλ του αντιπάλου.

Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος αθλητής των Κινγκς έχει κατά μέσο όρο από 10,2 πόντους με 3,5 ριμπάουντ με 2,6 ασίστ σε 24,4 λεπτά συμμετοχής. Μέχρι και τώρα, το διάστημα το οποίο θα παραμείνει εκτός δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Kevin Huerter went to the Kings' locker room after an apparent wrist injury pic.twitter.com/DBwwggr8M5