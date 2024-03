Ο Ντρέιμοντ Γκριν για μία ακόμη φορά ήταν το βασικό πρόσωπο σε δύο στιγμές έντασης από τον αγώνα των Γουόριορς με του Γκρίζλις.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους Μέμφις Γκρίζλις και παρά το γεγονός ότι ο Στέφεν Κάρι έμεινε στους 14 πόντους, κατάφεραν να επιβληθούν με 137-116, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να παίζουν σχεδόν με το μισό τους ρόστερ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, υπήρξαν δύο στιγμές έντασης με βασικό πρωταγωνιστή για μία ακόμη φορά -και φέτος- τον Ντρέιμοντ Γκριν. Αρχικά ο 34χρονος ψηλός των γηπεδούχων, έπειτα από την προσπάθειά του να παίξει άμυνα πάνω στον Σάντι Αλντάμα, έπιασε τον αντίπαλο του από τον γιακά ενώ στη συνέχεια, ενώ έκανε συζήτηση με τον διαιτητή, ο Μπέιν των Γκρίζλις προσπάθησε να τον ηρεμήσει, κάτι το οποίο προκάλεσε επίσης την αντίδραση του Γκριν.

BENCHES CLEAR AFTER DRAYMOND AND SANTI ALDAMA GET INTO IT 👀 pic.twitter.com/FRS2atUiIJ