Οι Σακραμέντο Κινγκς συνάντησαν μεγάλη αντίσταση απέναντι στους δίχως κίνητρο Μέμφις Γκρίζλις, χρειάστηκαν την παράταση για να επικρατήσουν με 121-111. Double double για το 50ό σερί ματς ο Ντομάντας Σαμπόνις.

Οι Σακραμέντο Κινγκς μπαίνουν στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου. Και μία από τις τελευταίες στάσεις τους, αυτή κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, ήρθε για να θυμίσει ξανά, πως τίποτα δεν είναι ίδιο με πέρσι.

Απέναντι σε μία ομάδα με αρκετές και σημαντικές απουσίες, οι Κινγκς χρειάστηκαν την παράταση για να πάρουν τη νίκη (121-111). Και τρεις παίκτες να σημειώνουν τουλάχιστον 20 πόντους. Πρώτος και καλύτερος ο Ντομάντας Σαμπόνις, λόγω του 50ού συνεχόμενου double double στη σεζόν με 25 πόντους, 18 ριμπάουντ, τον ακολούθησαν οι Μαλίκ Μονκ με 28 και Ντε' Άαρον Φοξ με 23 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Κινγκς συνεχίζουν να έχουν αγωνιστικά προβλήματα, αφού μπορεί ο Σάσα Βεζένκοβ να πλησιάζει στην επιστροφή του, αλλά είδαν τον Κέβιν Χέρτερ να βγαίνει εκτός μετά από 1:50 στο ματς!

