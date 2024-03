Ο Σάσα Βεζένκοβ μετράει αντίστροφα για να αγωνιστεί ξανά με τους Σακραμέντο Κινγκς, μετά το σοβαρό διάστρεμμα που υπέστη.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει τεθεί νοκ άουτ από τις 9 Φεβρουαρίου. Ένα διάστρεμμα στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, το οποίο αποδείχτηκε αρκετά σοβαρό τον έχει τοποθετήσει στη λίστα των τραυματιών για παραπάνω από ένα μήνα (4-6 εβδομάδες απουσίας ανέφερε η αρχική διάγνωση).

Πλέον, ο Βούλγαρος φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του και ενώ η κανονική περίοδος του ΝΒΑ βρίσκεται στα τελευταία μέτρα της.

Ο Βεζένκοβ πήρε μέρος σε κανονικό ρυθμό στην πρωινή προπόνηση των Κινγκς, πριν από το ματς με τους Μέμφις Γκρίζλις, από το οποίο τέθηκε ξανά νοκ άουτ. Αλλά σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ομάδας της Καλιφόρνια, είναι σχεδόν έτοιμος για να πατήσει ξανά παρκέ με την ομάδα του.

Η φετινή σεζόν των Κινγκς κρύβει πολλά προβλήματα τραυματισμών, καθώς στο ματς με το Μέμφις, οι Κινγκς είδαν τον γκαρντ Κέβιν Χέρτερ να αγωνίζεται μόλις για 1 λεπτό και 50 δεύτερα, προτού τραυματιστεί και αποχωρήσει.

