Ο Στεφ Κάρι έχει σκεφτεί την υποψηφιότητα για... Πρόεδρος των ΗΠΑ!

Ο Στεφ Κάρι αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα σχέδιά του μετά το τέλος της μπασκετικής του καριέρας, λέγοντας ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς παραχώρησε συνέντευξη στο «CBS» και πιο συγκεκριμένα στο «CBS Mornings» όπου ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το αν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του το ενδεχόμενο να βάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

«Μπορεί» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά: «Έχω ενδιαφέρον να αξιοποιήσω κάθε μέρος της επιρροής μου για καλούς σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ» συνέχισε ο Στεφ Κάρι και για να καταλήξει:

«Εάν αυτός είναι ο τρόπος, και δεν λέω απαραίτητα η προεδρία, εάν η πολιτική είναι ο τρόπος για να δημιουργηθεί ουσιαστική αλλαγή ή εάν υπάρχει άλλος τρόπος έξω από την πολιτική, είναι κάτι που δεν το αποκλείω»

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

.@StephenCurry30 wants to help kids find their inner confidence with his book, “I Am Extraordinary.”



He tells @jerickaduncan about his focus on children’s literacy and his potential post-basketball future: “I have an interest in leveraging every part of my influence for good.” pic.twitter.com/FkrDF6GhbH