O Όου Τζέιο Ανουνόμπι μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του.

Η απουσία του Όου Τζέι Ανουνόμπι είχε επηρεάσει τους Νικς το τελευταίο διάστημα, με τον πρώην παίκτη των Ράπτορς να μένει εκτός λόγω τραυματισμού. Όμως πλέον θα γεμίσει το... οπλοστάσιο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Ανουνόμπι είναι κοντά στην επιστροφή του στη δράση. «Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή κάπου εκεί, ο Ανουνόμπι θα επιστρέψει στο παρκέ», ανέφερε.

Φέτος ο παίκτης των Νικς μετρά 15.3 πόντους κατά μέσο όρο, 4.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, ενώ δίνει λύσεις και πίσω από τη γραμμή του τρίποντου, αφού σουτάρει με 37.9%.

OG Anunoby is close to returning, per @ShamsCharania



“Look over the next week or so, OG Anunoby will be back on the court.” 👀🔥



(Via @RunItBackFDTV ) pic.twitter.com/Xn21ld4cKu