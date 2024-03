Οι Ντόντσιτς και ΝτεΡόζαν αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Λούκα Ντόντσιτς και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν την εβδομάδα που μας πέρασε και κατάφεραν να ανακηρυχθούν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο σταρ των Μάβερικς είχε 37.7 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 10.7 ασίστ κατά μέσο όρο αυτό το διάστημα, ενώ ο ηγέτης των Μπουλς είχε 29.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ. Ο πρώτος είχε 2 νίκες και 1 ήττα με το Ντάλας και ο δεύτερος 3 νίκες και 1 ήττα με τους ταύρους.,

Και οι δύο παλεύουν για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα των ομάδων τους στο play in.

