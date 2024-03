Κόμπι: Τα τρία λάθη στο άγαλμα του και ο πρώην του Ολυμπιακού

Τρία λάθη έχουν γίνει στο άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ που κοσμεί τον χώρο έξω από το γήπεδο των Λέικερς.

Εδώ και λίγο καιρό, το άγαλμα του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ το βρίσκεται έξω από το γήπεδο των Λέικερς για να θυμίζει σε όλους τον θρύλο του άπιαστου Black Mamba που πρόσφερε τόσα πολλά στο άθλημα και έφυγε από τη ζωή μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο θρύλος των λιμνάνθρωπων έπαιξε στους Λέικερς από το 1996 έως και το 2016 και κατάκτησε συνολικά 5 πρωταθλήματα. Μνημονεύεται απόλυτα δίκαια ως ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν το άθλημα.

Πάντως στο άγαλμα του υπάρχουν ορισμένα λάθη στο box score της ιστορικής 81άρας που είχε πετύχει κόντρα στους Ράπτορς το 2006. Δεν πέτυχαν τον Καλντερόν και τον έγραψαν Καλντερσόν, τον Βον Γουέιφερ που έχουν Βομ, αλλά και το «coach's decision» που βρίσκεται δίπλα στους παίκτες που είχαν DNP εκείνη τη βραδιά και δεν πάτησαν παρκέ.

It seems like Kobe Bryant's statue has misspelled 'Jose Calderon,' 'Von Wafer,' and 'Coach's Decision.' 😬



(h/t @drevoigt ) pic.twitter.com/Xg2DFRHltS