Αυτό είναι το άγαλμα με τη μορφή του Κόμπι Μπράιαντ που θα κοσμεί το γήπεδο των Λέικερς

Όπως και είχε ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό πριν, το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς απέκτησε ένα ακόμη άγαλμα το οποίο θα κοσμεί τον χώρο γύρω από αυτό.

Πλέον, μεταξύ των άλλων σπουδαίων παικτών που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας, βρίσκεται και η μορφή του Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στο NBA ως παίκτης του συλλόγου από την Καλιφόρνια, με τη θητεία του να διαρκεί από το 1996 έως και το 2016, κατακτώντας συνολικά 5 πρωταθλήματα.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY