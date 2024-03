Απολαύστε τα απίθανα καρφώματα του Τζέιλεν Γκριν που θύμιζε... πύραυλο!

Οι Χιούστον Ρόκετς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικρατώντας με 123-107, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα εμφατικό διπλό, ωστόσο ο συγκεκριμένος αγώνας προσέφερε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

JALEN GREEN POSTER OH MY GOODNESS 😱 Rockets-Trail Blazers | Live on the NBA App 📲 https://t.co/ldLJMf49dp pic.twitter.com/rvB1pGIMAW

Μάλιστα, οι περισσότερες από αυτές ήρθαν από έναν συκγκεκριμένο παίκτη τους, τον Τζέιλεν Γκριν ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι όντας ο πρώτος σκόρερ των νικητών με συνολικά 27 πόντους.

The Jalen-Amen connection is on full display in Portland as the Rockets pull away in the 4Q 🚀



Rockets-Trail Blazers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/ldLJMf49dp pic.twitter.com/Iz8u0u5ADm