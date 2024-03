Ο Καρλ Άντονι Τάουνς τραυματίστηκε στο μηνίσκο του αριστερού γονάτου και θα μείνει εκτός για άγνωστο διάστημα.

Σοβαρό πλήγμα δέχτηκαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Οι πρωτοπόροι της Δύσης δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στον Καρλ Άντονι Τάουνς για άγνωστο διάστημα!

Ο σέντερ από τη Δομινικανή Δημοκρατία τραυματίστηκε στο μηνίσκου του αριστερού γονάτου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο διάστημα απουσίας, αφού ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί και το μέγεθος της ζημιάς (ρήξη ή όχι). Ο παίκτης υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις για να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάστασή του.

Οι Τίμπεργουλβς έχουν ρεκόρ 43-19 και απομένουν 20 αγώνες για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο Τάουνς έχει αγωνιστεί σε 60 αγώνες και μετράει 22.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά ματς.

ESPN Sources: Timberwolves star Karl-Anthony Towns has suffered a left meniscus injury, but it remains unclear about how much, if any, time he’ll be required to miss. Towns and team are working to get full understanding of degree of injury and whether it demands immediate action.