Ζάιον: «Αυτή είναι η προϋπόθεση για να συμμετέχω σε διαγωνισμό καρφωμάτων» (vid)

Ο Ζάιον Γουίλιαμς έβαλε έναν όρο για να συμμετέχει σε διαγωνισμό καρφωμάτων.

Είναι ένας εκ των πιο εντυπωσιακών dunkers στη λίγκα και ξέρει τρόπους να ξεσηκώνει το κοινό των Πέλικανς. Αν δεν φύγεις από μπροστά του, ο Ζάιον Γουίλιαμσον μπορεί να σε πάρει παραμάζωμα. Ο ηγέτης των πελεκάνων μίλησε και για το ενδεχόμενο να λάβει μέρος σε διαγωνισμό καρφωμάτων, θέτοντας έναν όρο.

«Αν είμαι στο All Star Game, τότες θα λάβω μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Αλλά αν δεν βρεθώ στο All Star Game, δεν θα συμμετέχω στον διαγωνισμό», ανέφερε. Ευχή όλων να δούμε επιτέλους τον Γουίλιαμσον σε έναν διαγωνισμό, ειδικά με τα όσα έχει δείξει στα ματς της Νέας Ορλεάνης.

Zion Williamson says he will compete in the NBA Dunk Contest if he is named an All-Star.



You guys know what to do with that fan vote next year…



Would Zion win it? 🤔 pic.twitter.com/77zYio0VB9