Ντέιβις για Κάρι: «Πιθανώς να είναι ο επόμενος που θα φτάσει τους 40.000 πόντους»

Ο Άντονι Ντέιβις μίλησε για τον επόμενο που θα μπορούσε να φτάσει τους 40.000 πόντους στο ΝΒΑ.

Κατα τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τους Ντένβερ Νάγκετς, και παρά την ήττα από τους περυσινούς πρωταθλητές με 114-124, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να σημειώσει 26 πόντους και έτσι να γίνει ο μόνος στην ιστορία που έφτασε τους συνολικά 40.000.

Αυτός ο αριθμός δείχνει άπιαστος για τον οποιονδήποτε τωρινό σταρ του ΝΒΑ, όμως ο Άντονι Ντέιβις σκέφτεται πως ίσως στο μέλλον να έχουμε άλλον έναν σε αυτό το milestone. Όταν ρωτήθηκε για τον επόμενο που μπορεί να φτάσει τους 40.000 πόντους, απάντησε: «Πιθανώς ο Κάρι, ο τρόπος με τον οποίο σουτάρει».

Ο Στεφ Κάρι αυτή τη στιγμή έχει 23.258 πόντους στην καριέρα του στη regular season και ανεβαίνει συνεχώς, ενώ 25ος είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 25.098. O Nτουράντ είναι 9ος με 28.392.

