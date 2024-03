Εκείνοι που φόρεσαν τις πιο iconic φανέλες του NBA, μία... στιγμή πριν γίνουν διάσημες

Ένα μάτσο iconic φανέλες. Από το 23 του Τζόρνταν, στο 8 και το 24 του Κόμπι. Και από εκεί στο 41 του Νοβίτσκι και το 30 του Κάρι. Αλήθεια, ποιοι ήταν οι τελευταίοι που δοκίμασαν αυτούς τους αριθμούς, προτού γίνουν... άπιαστοι;

Φανέλες ανέγγιχτες. Θρυλικές. Και μη διαθέσιμες. Για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει ταυτιστεί με τον αριθμό 23 στους Σικάγο Μπουλς.

Και ο συνοδοιπόρος του – αλλά πλέον ένας από τους πιο σκληρούς κριτές του – ο Σκότι Πίπεν... πάει μαζί με τον αριθμό 33.

Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί κάποιον άλλον να φοράει τους αριθμούς 8 ή 24 των Λος Άντζελες Λείκερς χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ.

Νομίζουμε ότι έχετε καταλάβει το νόημα. Το θέμα μας δεν είναι οι iconic φανέλες και ποιοι τις έχουν φορέσει. Αλλά ποιοι ήταν εκείνοι που της έβαλαν πάνω τους, προτού γίνουν iconic.

Αλήθεια, θυμάται κανείς ποιος φορούσε το Νο8 στους Λέικερς, πριν το πάρει στα χέρια του εκείνος ο περίεργος rookie με το όνομα Κόμπι Μπράιαντ;

Ή ποιος φόρεσε τον αριθμό 21 στους Σαν Αντόνιο Σπερς, προτού τον πάρει ένας σέντερ γεννημένος στις Παρθένες Νήσους, ο Τίμ Ντάνκαν;

Πριν τον Κάρι ποιος;

Ο Στεφ Κάρι αποκτήθηκε από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2009. Και πήρε στα χέρια του το 30, αριθμό που φορούσε και στο κολέγιο του Ντέιβιντσον.

Bill Curley was the final Warriors player ever to wear #30 before Stephen Curry. He played 15 games in his second stint as a Warrior in 2001. pic.twitter.com/CMVMTG76Rw — вяуαηт (@bryant_gotgame) July 28, 2023

Ο δύο φορές MVP ήταν τυχερός γιατί η συγκεκριμένη φανέλα δεν είχε κάτοχο από το 2001! Με τον τελευταίο που τη φόρεσε να είναι ο Μπιλ Κέρλι, ο οποίος την παρέλαβε από τον Μπίλι Όουενς και εκείνη ήταν η έσχατη σεζόν του στο ΝΒΑ!

Ένα παιδί από το Άκρον

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλησε να ταυτιστεί με τον Μάικλ Τζόρνταν. Και το πιο εύκολο γι' αυτόν ήταν ήταν να ξεκινήσει από τον αριθμό, το 23, στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Και ας άλλαξε φανέλες και αριθμούς στη συνέχεια, ο ΛεΜπρόν έχει ταυτιστεί περισσότερο με το 23, παρά με οποιοδήποτε άλλον αριθμό.

Η φανέλα είχε μείνει κενή για πέντε χρόνια. Είχαν προηγηθεί εννιά παίκτες, αλλά ο τελευταίος που την έβαλε, πριν το «Βασιλιά», ήταν ο Ντέρεκ Άντερσον.

Derek Anderson wearing #23 for the Cavaliers before LeBron James.



Mike Bratz wearing #23 for the Bulls before Michael Jordan. pic.twitter.com/axlzatOCfb — Slam (@slamstudios) February 16, 2022

Ο Τζόρνταν και το 23

Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε μία ολόκληρη γενιά να θεωρήσει ότι ο τυχερός αριθμός είναι το 23. Στους Σικάγο Μπουλς ο αριθμός πλέον δεν είναι διαθέσιμος, αλλά πριν από την εποχή του MJ, έξι παίκτες το είχαν χρησιμοποιήσει.

Μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο να γνώριζε τι θα επακολουθήσει ο τελευταίος του κάτοχος, ο Μάικ Μπρατζ, ο οποίος αγωνίστηκε για 15 ματς με τους Μπουλς το 1983.

Did you know..? The last man to wear number 23 on the @chicagobulls before you know who,was Mike Bratz.#ChicagoBulls pic.twitter.com/p9kYhgEJ9N — Chicago History ™️ (@Chicago_History) September 23, 2015

Ο Μάικ και ο Σκότι με το 33

Ο Σκότι Πίπεν αποτέλεσε το άλλο μισό του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς και τη Δυναστεία των έξι πρωταθλημάτων.

Όταν ο Πίπεν ήρθε ως rookie στο Σικάγο και διάλεξε το 33, κανείς δεν περίμενε ότι το διπλό τρία, θα άφηνε τη δική του εποχή. Για τον Πίπεν ήταν ο αγαπημένος του αριθμός, τον οποίο είχε και στο κολέγιο.

Χώρια που το 33 δεν ήταν και δημοφιλές, καθώς από το 1977 και μέχρι το 1988 μόλις τρεις άλλοι παίκτες το είχαν προτιμήσει.

Την τελική μετάβαση έκανε ο Τζαουάν Όλνταμ. Το χρησιμοποίησε για τρεις σεζόν (1983-1986). Με τους Μπουλς αγωνίστηκε σε 195 αγώνες, προτού παραδώσει τη φανέλα του, για να πάει στη Νέα Υόρκη.

O Κόμπι και δύο φανέλες

Ο Κόμπι Μπράιαντ κατάφερε να κάνει iconic δύο φανέλες των Λος Άντζελες Λέικερς. Αυτή με τον αριθμό 8 και εκείνη με το 24.

Το 8 το φόρεσαν οι Τζιμ Μπριούερ (1981-1982), ο Νταγκ Κρίστι (1984) και ο Ράντολφ Κις είχε τη χαρά να είναι ο... προηγούμενος πριν τον Κόμπι.

Το 1995 αγωνίστηκε μόλις σε 6 ματς των Λέικερς με το 8 στην πλάτη.

Όσο για το 24; Αυτό ήταν περισσότερο δημοφιλές.Πρωτοφορέθηκε το μακρινό 1949 από τον Χερμ Σάεφερ και τον ακολούθησαν άλλοι 20 παίκτες, προτού το βρει ελεύθερο ο Κόμπι το 2007.

Εκείνος που περίμενε ο Κόμπι ήταν ο Τζιμι Τζάκσον (2005-2006, 13 αγώνες), ο οποίος εκείνη τη σεζόν αποσύρθηκε από το ΝΒΑ μετά από 14 χρόνια καριέρας.

Randolph Keys wearing #8 & Jim Jackson wearing #24 for the Lakers before Kobe Bryant. pic.twitter.com/nQ9Yg00djS — Slam (@slamstudios) February 16, 2022

Ο Γερμανός που πήρε το... ξεχασμένο 41

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι δεν θα μπορούσε να γνωρίζει το μέλλον του, όταν διάλεγε τη φανέλα με το αριθμό 41.

Αρχικά, ήθελε τον αριθμό 14, τον οποίο φορούσε και στη Βούρτζμπουργκ, στη Γερμανία, λόγω του Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Αλλά το 14 ήταν... κλεισμένο από τον Ρόμπερτ Πακ. Έτσι κατέφυγε στην ανάποδη λύση, το 41.

Ήταν διαθέσιμο για έξι χρόνια, αφού ο προηγούμενος που το έχει επιλέξει ήταν ο Μπράιαν Χάουαρντ.

Το φορούσε τη σεζόν 1992-1993, μία από τις δύο που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ. Και την τελευταία της καριέρας του.

Ο πιο διάσημος που το φόρεσε ήταν ο Σαμ Πέρκινς, που έκανε μεγάλη καριέρα στο Σιάτλ.

Ο Τίμι και ο Ντομινίκ

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς ίσως είναι η... παραφωνία του θέματος. Είναι ο μοναδικός παίκτης εμβέλειας All Star που φόρεσε μία φανέλα, η οποία έγινε αργότερα iconic.

Μετά τον Παναθηναϊκό και πριν τη Φορτιτούντο Μπολόνια, ο Γουίλκινς φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Και ποιον αριθμό επέλεξε; Μα φυσικά το αγαπημένο του 21.

Ο Γουίλκινς άφησε ξανά το ΝΒΑ για να πάει στην Ιταλία, το 21 έμεινε... ορφανό και ο Τιμ Ντάνκαν ήταν εκεί για να το πάρει και γράψει τη δική του ιστορία.

Dominique Wilkins is the last San Antonio Spur to wear #21 before Tim Duncan. #GoSpursGo pic.twitter.com/1C5otp8ir3 — ? Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) December 30, 2019

O «Big Ticket» και ο... βασιλιάς!

Ο Κέβιν Γκαρνέτ έχει γράψει τη δική του ιστορία με τους Μπόστον Σέλτικς. Πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα ήταν ο «Big Ticket» της Μινεσότα.

Η φανέλα με τον αριθμό 21 δεν έχει αποσυρθεί ακόμα, αλλά από τη στιγμή που ο Γκαρνέτ άφησε τη Μινεσότα, κανείς δεν την έχει αγγίξει.

Έτσι και αλλιώς, ο αριθμός δεν ήταν και τόσο δημοφιλής, αφού μόλις άλλοι δύο αθλητές τον είχαν επιλέξει.

Ο προηγούμενους του Γκαρνέτ ήταν ο Στέισι Κινγκ, ο οποιoς τη φόρεσε τη σεζόν 1994-1995. Αγωνίστηκε σε 50 αγώνες, ενώ συνολικά στο ΝΒΑ έπαιξε σε 438 ματς.

2️⃣1️⃣



Lance Blanks

Stacey King

🐐🐐🐐 Kevin Garnett 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/BwrKOTGN5j — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 17, 2018

Ο αριθμός 3 στην πόλη της Φιλαντέλφεια βρίσκεται ανάμεσα στους πλέον δημοφιλείς. Δεκατέσσερις παίκτες τον διάλεξαν, προτού έρθει στα χέρια του Ντέινα Μπάρος για μία σεζόν (1994-1995).

Μάλιστα για εκείνη το διάστημα, ο Μπάρος είχε πάρει το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη.

Προτού ο Άλεν Άιβερσον φορέσει το 3 και τον κάνει έναν από τους πιο iconic αριθμούς στην ιστορία των Σίξερς, ο Γκρεγκ Γκραντ πρόλαβε να το φορέσει για 11 ματς, προτού γίνει ανταλλαγή.

Και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ήρθε η... απάντηση.