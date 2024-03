O ΛεΜπρόν ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία.

Ασταμάτητος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Λέικερς. Ο Βασιλιάς δείχνει πως τα χρόνια πολλές φορές δεν παίζουν μπάσκετ και κρατιέται σε τρομερό επίπεδο παρά τα 38 του χρόνια.

Ο ΛεΜπρόν είχε 31 πόντους κόντρα στους Γουίζαρντς στη νίκη των λιμνάνθρωπων και έτσι πλησιάζει σε άλλο ένα ιστορικό milestone στην υπέρλαμπρη καριέρα του. Ο ηγέτης των Λέικερς είναι πλέον εννιά πόντους μακριά από το να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 40.000 πόντους.

Μάλιστα το επόμενο ματς των Λέικερς είναι κόντρα στους Νάγκετς στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30). Πιθανότατα κόντρα στους πρωταθλητές ο Βασιλιάς θα φτάσει τα 40Κ στους πόντους. Φυσικά είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

