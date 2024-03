Μπούκερ και Γουίτμορ δημιούργησαν ένταση στο ματς των Σανς με τους Ρόκετς.

Οι Σανς επικράτησαν των Ρόκετς σε ένα ματς πάντως που είχε ένταση. Και τη δημιούργησαν οι Μπούκερ και Γουίτμορ. Μετά από καλάθι του σταρ των ήλιων και ενώ εκείνος γυρνούσε στην άμυνα και ο Γουίτμορ ετοιμαζόταν για την επίθεση των Ρόκετς, τα αίματα άναψαν. Άρχισε να λέει κάτι ο ένας στον άλλο ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν και τα σπρωξίματα. Τελικά το πράγματα ηρέμησε γρήγορα με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Δείτε τι έγινε

Things got chippy between Devin Booker and Cam Whitmore 👀 pic.twitter.com/l3bQW6Akde