Ο Μπαμ Αντεμπάγιο κάνει απίθανη σεζόν και βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

Οι Χιτ δυσκολεύονται αρκετά φέτος, αλλά βρίσκονται στην έκτη θέση της Ανατολής και συνεχίζουν να παλεύουν για την απευθείας πρόκριση στα play-offs. Το Μαϊάμι έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα τη σεζόν που διανύουμε και έτσι ο κύριος Μπαμ Αντεμπάγιο δεν παίρνει τα credits που αξίζει για την εξαιρετική σεζόν που κάνει.

Ο βασικός σέντερ των Χιτ μετρά 20.5 πόντους και 10.6 ριμπάουντ κατά μέσο. Και τα δύο είναι career highs. Επίσης έχει 1.1 μπλόκ και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι, κάνοντας σπουδαία δουλειά στην άμυνα. Τέλος σουτάρει με 51.8% εντός παιδιάς.

Είναι κορυφαίος σκόρερ, ριμπάουντερ των Χιτ τη φετινή σεζόν. Σχεδόν μια ομάδα μόνος του θα έλεγε κανείς, περιμένοντας τον Τζίμι Μπάτλερ να φορτσάσει στην postseason όπως κάνει πάντα.

Bam this season:



20.5 PPG (career-high)

10.6 RPG (career-high)

2.1 STOCKS

51.8 FG%



Leading the Heat in points, rebounds and stocks. https://t.co/VCEjBA5j0i