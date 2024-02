Οι Πίστονς διαμαρτύρονται έξαλλα για την τελευταία φάση της αναμέτρησης με τους Νικς, η οποία χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους αφού οδήγησε στο καλάθι του Τζος Χαρτ.

Οι Νικς κέρδισαν μια επεισοδιακή, όπως αποδείχτηκε, αναμέτρηση κόντρα στους Πίστονς. Με τον Τζος Χαρτ να σκοράρει νικητήριο καλάθι και φάουλ στο φινάλε, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να έχουν συμβεί τόσα λάθη.

Μεταξύ αυτών και ένα κλέψιμο του ΝτιΒιντσέντσο και του Μπράνσον πάνω στον Αουσάρ Τόμπσον. Αυτό που... πυροδότησε το ξέσπασμα του Μόντι Γουίλιαμς, χαρακτηρίζοντας το μη σφύριγμα «αηδιαστικό».

Οι Νικς έκλεψαν την μπάλα μπροστά στα μάτια των διαιτητών και έτσι αντί οι Πίστονς, με το σκορ στο 110-111 να εξαντλήσουν τον χρόνο φεύγοντας στον αιφνιδιασμό, δέχτηκαν το καλάθι του Χαρτ και οδηγήθηκαν στην ήττα. Μάλιστα μετά το φινάλε είχαμε και την παραδοχή του λάθους από τους τρεις διαιτητές, κάτι που όμως σίγουρα δεν ηρεμεί τον Μόντι Γουίλιαμς και τους παίκτες του.

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



