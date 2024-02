Έξαλλος ο Μόντι Γουίλιαμς: «Το χειρότερο σφύριγμα της σεζόν, είναι αηδιαστικό» (vid)

Ο Μόντι Γουίλιαμς ξέσπασε κατά των διαιτητών για τα όσα έγιναν στην τελευταία φάση της αναμέτρησης των Πίστονς με τους Νικς, προτού ο Χαρτ δώσει τη νίκη στους Νεοϋορκέζους.

Το παιχνίδι των Πίστονς με τους Νικς στη Νέα Υόρκη σήκωσε θύελλα διαμαρτυρίας. Με τον Μόντι Γουίλιαμς να είναι έξαλλος όσον αφορά την τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Ο Τζος Χαρτ πέτυχε το νικητήριο καλάθι και φάουλ, αλλά νωρίτερα στα πόδια του Αουσάρ Τόμπσον έπεσαν οι ΝτιΒιντσέντσο και Μπράνσον για να του κλέψουν την μπάλα. Σε φάση που έμοιαζε με... ποδοσφαρικό τάκλιν και οδήγησε στο ξέσπασμα του Γουίλιαμς.

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



