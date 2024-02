Οι Πίστονς πάλεψαν όσο μπορούσαν στη Νέα Υόρκη αλλά ο Τζος Χαρτ έδωσε τη νίκη στους Νικς. Διαμαρτυρίες από τον Μόντι Γουίλιαμς για τη διαιτησία, όσον αφορά την τελευταία φάση του αγώνα.

Οι Νικς (35-23) μπορεί να δυσκολεύτηκαν αλλά στο φινάλε τη βρήκαν την άκρη απέναντι στους Πίστονς (8-49). Σε ένα παιχνίδι που σήκωσε αρκετή συζήτηση μετά το τελικό 113-111.

Με το σκορ στο 111-110 υπέρ των Πίστονς υπήρξε μία κατοχή με τρία διαδοχικά λάθη, ένα φάουλ που δε δόθηκε όπως τόνισε και ο Μόντι Γουίλιαμς στη συνέντευξη Τύπου, για να ακολουθήσει το καλάθι και φάουλ του Χαρτ.

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱



