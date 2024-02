Ο Ντουράντ ξέσπασε για τους φιλάθλους: «Μας βλέπουν σαν ζώα σε τσίρκο, όχι σαν ανθρώπους»

O Kέβιν Ντουράντ ξέσπασε για το σκηνικό πριν το ματς των Σανς με τους Μάβερικς.

Μόλις πήγε να πατήσει παρκέ ο Κέβιν Ντουράντ πριν το ματς των Μάβερικς με τους Σανς, άκουσε δύο φιλάθλους του Ντάλας να τον αποκαλούν «σκ@λα». Aμέσως πήγε προς την πλευρά τους για να ζητήσει τον λόγο.

Ένας security πήγε να βγάλει τους φιλάθλους από το γήπεδο, αλλά ο Ντουράντ του είπε να μην το κάνει και πρόσθεσε πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Όμως τα πράγματα δεν έμειναν εκεί, καθώς ο KD ξέσπασε και δικαιολογημένα σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς.

KD VS. MAVS FANS: Kevin Durant went over to confront two Mavericks fans after they allegedly called him a “bi***” 😳



The fans apologized to Durant after being confronted & the man even told Durant he wanted a reaction out of him because he hosts a sports podcast.



In a separate… pic.twitter.com/SVeNP1pLBq