Ένταση είχαμε πριν το ματς των Μάβερικς με τους Σανς.

Μόλις πήγε να πατήσει παρκέ ο Κέβιν Ντουράντ πριν το ματς των Μάβερικς με τους Σανς, άκουσε δύο φιλάθλους του Ντάλας να τον αποκαλούν «σκ@λα». Aμέσως πήγε προς την πλευρά τους για να ζητήσει τον λόγο.

Εκείνοι απολογήθηκαν, με τον άνδρα να του λέει πως ήθελε μια αντίδραση γιατί έχει ένα sports podcast. Ένας security πήγε να βγάλει τους φιλάθλους από το γήπεδο, αλλά ο Ντουράντ του είπε να μην το κάνει και πρόσθεσε πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες.

Συνεχίζονται τα περιστατικά πάντως, με τους φιλάθλους να προκαλούν παίκτες και να μην φέρονται σωστά στα γήπεδα του ΝΒΑ, κάτι που θα πρέπει να δει η λίγκα για να διώξει μακριά τέτοιες συμπεριφορές.

Δείτε τι έγινε

KD VS. MAVS FANS: Kevin Durant went over to confront two Mavericks fans after they allegedly called him a “bi***” 😳



The fans apologized to Durant after being confronted & the man even told Durant he wanted a reaction out of him because he hosts a sports podcast.



In a separate… pic.twitter.com/SVeNP1pLBq