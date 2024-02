Φαίνεται πως πείραξε τον Πουλ πολύ το γεγονός πως ήταν στον πάγκο στο ματς των Γουίζαρντς με τους Νάγκετς.

Οι Γουίζαρντς περνούν μια δύσκολη σεζόν φέτος και προσπαθούν να μαζέψουν τα... κομμάτια τους και να είναι αξιοπρεπείς έστω μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι προσδοκίες για τον Τζόρνταν Πουλ ήταν μεγάλες αλλά εκείνος απογοητεύει σε αρκετά ματς. Μάλιστα το φετινό ματς ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε σαν παγκίτης στην Γουάσινγκτον και δεν βρέθηκε στην βασική πεντάδα.

Φάνηκε επηρεασμένος από αυτό και σε μια φάση τα έκανε όλα λάθος. Δέχθηκε τάπα και η μπάλα βγήκε έξω. Πήγε να κάνει την επαναφορά και την έδωσε κατευθείαν στα χέρια αντιπάλου, του Μάρεϊ με αποτέλεσμα η ομάδα του να δεχθεί καλάθι

THE JORDAN POOLE EXPERIENCE: Poole got blocked, then got up, inbounded the ball & had a brain freeze, passing it right to Jamal Murray of the Nuggets 😳



Starting tonight, the Wizards announced Poole was coming off of their bench.



What’s wrong with Jordan Poole? 🤔 pic.twitter.com/62XhhZPD5p