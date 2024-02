Η οικογένεια Κοκ ψάχνει τον τρόπο να μπει στα ιδιοκτησιακά των Μπρούκλιν Νετς, διεκδικώντας αρχικά το 10% από τον Τζο Τσάι.

Μία από τους πιο πλούσιες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, η φαμίλια Κοκ θέλει να μπει στον κόσμο του ΝΒΑ!

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Κοκ επιθυμούν, αρχικά, να πάρουν το 10% των Μπρούκλιν Νετς, με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας AliBaba, Τζο Τσάι να έχει στην κατοχή του το 100% των μετοχών των Νετς.

Τις διαπραγματεύσεις έχει αναβάλει η σύζυγος του 88χρονου μεγιστάνα. Ντέιβιντ Κοκ, Τζούλια, με το δημοσίευμα να τονίζει πως η διαδικασία είναι ακόμα ανοικτή και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στη συμφωνία αναμένεται να συμπεριληφθεί ποσοστό και για την ομάδα του WNBA, τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι, αλλά και της έδρας της ομάδας, του Barclays Center.

Ο Τσάι έχει περιουσία που φτάνει στα 24 δισεκατομμύρια, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους Κοκ φτάνει στα 64.8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Koch family in talks to buy stake in Brooklyn Nets, per reporthttps://t.co/oaP1zNRfPE