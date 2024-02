Ο παλαίμαχος παίκτης του NBA, Ρόμπερτ Ριντ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, ο άλλοτε μπασκετμπολίστας με μακρά καριέρα στο NBA, Ρόμπερτ Ριντ, πέθανε στο Τέξας στις 19/2 και σε ηλικία 68 ετών. Ο ίδιος είχε λάβει μέρος στο Draft του 1977, όπου και οι Χιούστον Ρόκετς τον επέλεξαν στον δεύτερο γύρο και το 40ο Pick.

Είχε σημαντικό ρόλο στο να πάνε οι Ρόκετς στους δύο πρώτους τελικούς τους στο NBA τις σεζόν 1980-1981 και 1985-1986. Το 1988 πήγε στους Σάρλοτ Χόρνετς, ακολούθησαν την επόμενη σεζόν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, την περίοδο του 1990 με 1991 αγωνίστηκε στους Τούλσα Φαστ Μπρέικερς, ομάδα του CBA. Πέρασε ένα μικρό διάστημα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς το 1991 ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως αθλητής στους Τράι Σίτι Σινούκ.

The Fertitta Family and the Houston Rockets are deeply saddened by the passing of former player, Robert Reid, whose contributions were instrumental in guiding the Houston Rockets to their first two NBA Finals appearances in 1980-81 and 1985-86. pic.twitter.com/6fc5dyLqDA