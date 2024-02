Ο Λίλαρντ πήρε το βραβείο του MVP του All Star Game, όμως το κοινό στην Ιντιάνα τον αποδοκίμασε.

Η Ανατολή έστησε ένα πάρτι με πολλά ρεκόρ και διέλυσε τη Δύση. MVP του All Star Game (πήρε το Kobe Bryant Trophy) αναδείχθηκε ο Λίλαρντ που πέτυχε δύο τρίποντα από το κέντρο και είχε 39 πόντους, 11 τρίποντα και 6 ασίστ. Πρώτο All Star Game ως βασικός για τον Dame.

Όταν παρέλαβε το βραβείο, το κοινό της Ιντιάνα αποδοκίμασε, αφού ήθελε να δει τον τοπικό ήρωα, τον Χαλιμπέρτον να παίρνει το βραβείο. Ο γκαρντ των Πέισερς είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 10 τρίποντα. Σπουδαία μάχη.

