Ο Ντόντσιτς το είπε και το έκανε. Ο ΣΛοβένος σταρ περιέγραψε ακριβώς την πορεία της μπάλας προς το καλάθι και εκείνη... τον ακουσε.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί εδώ και μερικά χρόνια έναν από τους κορυφαίους εκπρόσωπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 24χρονος Σλοβένος σταρ των Ντάλας Μάβερικς έχει γίνει ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες στο NBA για τις εμφανίσεις του με την ομάδα από το Τέξας, έχοντας αποκτήσει το παρατσούκλι «μάγος».

Ο ίδιος μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του All Star, την ώρα που έκανε σουτάκια, είπε ότι θα πετάξει τη μπάλα στον αέρα, αυτή θα αναπηδήσει και θα καταλήξει στο καλάθι, κάτι το οποίο όπως φαίνεται και στο βίντεο κατάφερε να κάνει.

Luka Doncic really called “BOUNCE” on this trick shot 🤯



(via @NBAAllStar)pic.twitter.com/GZ5mORNJ1G