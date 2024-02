Μάθουριν σε Άιβι: «Δεν μπορείς να με μαρκάρεις ούτε στο Rising Star» (vid)

Ο Μάθουριν δεν είδε και τόσο... φιλικά το Rising Stars.

Κέφια είχε ο Μπένεντικτ Μάθουριν στο Rising Stars του All Star Game και οδήγησε την Τeam Jalen στη νίκη. Ο παίκτης των Πέισερς μάλιστα έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αφού θέλησε να μπει στο... μυαλό του αντιπάλου του, Τζέιντεν Άιβι. Τον πλησίασε και του είπε: «δεν μπορείς να με μαρκάρεις ούτε στο Rising Stars», με τον γκαρντ των Πίστονς να δείχνει την ενόχληση του. Πάντως δεν δόθηκε συνέχεια στο συμβάν.

"Even in Rising Stars, you can't guard me."



Bennedict Mathurin to Jaden Ivey 👀🍿 pic.twitter.com/eJUKlLIz1I