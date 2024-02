O Mπένεντικτ Μάθουριν ήταν εντυπωσιακός στο... σπίτι του και η Team Jalen κατέκτησε το Rising Stars.

Το All Star Game διεξάγεται στην Ιντιανάπολις και έτσι ο Μπένεντικτ Μάθουριν ξέρει καλά το γήπεδο. Ο γκαρντ των Πέισερς το έδειξε και κατά τη διάρκεια του Rising Stars, αφού ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Team Jalen του Τζέιλεν Ρόουζσ στον τελικό επί της Team Detlef του Ντέτλεφ Σρεμπφ.

Ο Μάθουριν το πήρε προσωπικά στον ημιτελικό με 18 πόντους κόντρα στην Τeam Tamika, ενώ σημείωσε 4 στον τελικό. Πάντως για την Τeam Jalen πρώτος σκόρερ στον τελικό ήταν ο Λάιβλι με 6 πόντους, ενώ στους 5 σταμάτησε ο Χόκινς.

Στον άλλο ημιτελικό η Team Detlef πέταξε εκτός την Team Pau του Πάου Γκασόλ με 41-36, με τον Γουίλιαμς να είναι πρώτος σκόρερ με 11 πόντους.

Αξίζει να τονίσουμε πως υπήρξε μικροένταση μεταξύ του Μάθουριν και τον Τζέιντεν Άιβι των Πίστονς, με τον πρώτο να λέει στον δεύτερο πως ακόμα και στο Rising Stars δεν μπορεί να τον μαρκάρει. Είχε πραγματάκια το Ρising Stars.

"Even in Rising Stars, you can't guard me."



Bennedict Mathurin to Jaden Ivey 👀🍿 pic.twitter.com/eJUKlLIz1I