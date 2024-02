O πρόεδρος των Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ πήγε για ένα μεγάλο... κόλπο πριν την trade deadline, αλλά εισέπραξε 4 άκυρα.

Οι Σίξερς προσπάθησαν να πετύχουν μια σπουδαία ανταλλαγή πριν την trade deadline. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο πρόεδρος της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια, ο Ντάριλ Μόρεϊ ήρθε σε επαφή με τους Σανς για να ρωτήσει για τη διαθεσιμότητα των Κέβιν Ντουράντ, Μπράντλεϊ Μπιλ και Ντέβιν Μπούκερ. Επίσης επικοινώνησε και με τους Λέικερς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όμως εισέπραξε άκυρα και για τους 4 παίκτες.

Οι Σίξερς έχουν πέσει στη βαθμολογία της Ανατολής μετά τον τραυματισμό του Τζοέλ Εμπίντ, για τον οποίο υπάρχει ελπίδα πως θα προλάβει τα play-offs. Μεγαλύτερς ευθύνες έχει αναλάβει ο Ταϊρίς Μάξεϊ που κάνει απίθανη σεζόν και θα βρίσκεται και στο All Star Game.

