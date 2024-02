Ζημιά στους Χιτ και τη θέση των γκαρντ με τον τραυματισμό του Ροζίερ.

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν θα μπορούν να υπολογίζουν τον Τέρι Ροζίερ στα επόμενα ματς τους, καθώς υπέστη τραυματισμό στο γόνατο και θα παραμείνει εκτός για αόριστο μέχρι στιγμής διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος γκαρντ από τις ΗΠΑ, γύρισε το δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς όπως έδειξαν οι εξετάσεις και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Τη φετινή σεζόν ο ίδιος έχει κατά μέσο όρο 20,6 πόντους με 6,4 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ σε 34,1 λεπτά εντός παιχνιδιού.

