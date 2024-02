Ο Στέφεν Κάρι με τρίποντο από το... σπίτι του έδωσε τη νίκη στους Γουόριορς κόντρα στους Σανς με 113-112.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους Φοίνιξ Σανς και κατάφεραν να πάρουν μία σπουδαία νίκη με 113-112 σε ένα ματς που έμοιαζε θρίλερ, με λυτρωτή, για μία ακόμη φορά, τον Στέφεν Κάρι ο οποίος έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους. Ευστόχησε σε τρίποντο από μακριά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Συγκεκριμένα, έμεναν 3,3 για τη λήξη του ματς όταν πήρε τη μπάλα από την επαναφορά. Ο ίδιος εκτέλεσε από τα 9 μέτρα και ευστόχησε, δίνοντας έτσι τη νίκη στην ομάδα του.

