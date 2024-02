Ο Ντανίλο Γκαλινάρι βρίσκεται στην αγορά των ελεύθερων παικτών του NBA καθώ οι Πίστονς τον αποδέσμευσαν.

Όπως μεταφέρει ο Τσαμς Τσαράνια, οι Ντιτρόιτ Πίστονς άφησαν ελεύθερο τον Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με ομάδες ως ελεύθερος από την Παρασκευή.

Ο 35χρονος Ιταλός φόργουορντ, βρίσκεται στις ΗΠΑ από το 2008 ενώ τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 7,3 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 2,8 ριμπάουντ και μοιράζει 1,3 ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

