Πλήγμα στους Νιου Γιορκ Νικς, καθώς ο Ανουνόμπι θα παραμείνει εκτός δράσης εξαιτίας τραυματισμού για τις επόμενες 3 τουλάχιστον εβδομάδες.

Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ενημέρωσή τους οι Νιου Γιοργκ Νικς πριν την αναμέτρηση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς (108-122), ο Όου Τζι Ανουνόμπι θα απουσιάσει από τους αγώνες τις επόμενες 3 εβδομάδες.

Μάλιστα ο χρόνος όπου ο 26χρονος Βρετανός αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερος από αυτόν των 21 ημερών.

Ο λόγος που ο Ανουνόμπι δεν βρίσκεται σε θέση να παίξει αυτή τη στιγμή έιναι η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε με σκοπό την αφαίρεση θραύσματος οστού από τον δεξιό του αγκώνα, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με το πέρας των 3 εβδομάδων.

Με τη φανέλα των Νικς είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους με 4,6 ριμπάουντ, 1,8 κλεψίματα και 1,5 ασίστ σε κάθε ματς.

OG Anunoby had successful surgery to remove a loose bone fragment from his right elbow. He will be re-evaluated in 3 weeks.