Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι το νέο μέλος των Μιλγουόκι Μπακς, μετά την ανταλλαγή με τους Φιλαντέλφια 76ερς. Στο πακέτο ο Καμ Πέιν και μία επιλογή στο Draft.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναζητούν έναν περιφερειακό αμυντικό και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Πάτρικ Μπέβερλι! Λίγο προτού τελειώσει η περίοδος των ανταλλαγών, οι Μπακς κινήθηκαν και και απέκτησαν τον Μπέβερλι, δίνοντας τον Κάμερον Πέιν (αποκτήθηκε ως ελεύθερος το καλοκαίρι) και μία επιλογή στο Draft του 2027.

Ο Μπέβερλι έρχεται για να καλύψει το μεγάλο κενό που είχε αφήσει ο Τζρου Χόλιντεϊ, κυρίως στην άμυνα, αφού στο κομμάτι της επίθεσης οι Μπακς έχουν και άλλες λύσεις.

Οι Μπακς επιχείρησαν να αποκτήσουν έναν περιφερειακό αμυντικό, οι άλλες περιπτώσεις (Γκραντ) δεν προχώρησαν, οπότε η λύση του 35χρονου Μπέβερλι ήταν η καλύτερη.

Eξάλλου, έχει συνεργαστεί ξανά με τον Ντοκ Ρίβερς στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

The 76ers are trading Patrick Beverley to the Bucks, sources tell ESPN.