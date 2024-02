Οι Σάρλοτ Χόρνετς και οι Ντάλας Μάβερικς μπλέχτηκαν σε μία ανταλλαγή που άλλαξε φανέλα σε τρεις παίκτες.

Ο Σεθ Κάρι επέστρεψε στις ρίζες του μπαμπά του, Ντελ Κάρι, αφού οι Ντάλας Μάβερικς τον έστειλαν στους Σάρλοτ Χόρνετς. Μαζί του ακολούθησε και ο Γκραντ Γουίλιαμς, ο οποίος είχε συνδεθεί με τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ βρέθηκε το καλοκαίρι στο Ντάλας, ως αντάλλαγμα για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Τι πήρε το Ντάλας; Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον ήταν το δέλεαρ και έρχεται να μπει δίπλα στο δίδυμο των Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ.

Στην ανταλλαγή υπάρχουν και επιλογές στο Draft: Οι Χόρνετς έλαβαν μία επιλογή στον 1ο γύρο του 2027 (εξαίρεση μόνο αν είναι το Νο1 ή το Νο2), ενώ οι Μαβς θα έχουν δύο επιλογές στο 2ο γύρο.

