Οι Μιλγουόκι Μπακς ψάχνουν τον τρόπο για να αποκτήσουν έναν περιφερειακό αμυντικό. Και φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να δώσουν ακόμη και τον Μπόμπι Πόρτις.

Η trade deadline του NBA πλησιάζει και οι Μιλγουόκι Μπακς παλεύουν να αποκτήσουν έναν περιφερειακό αμυντικό, για να διορθώσουν το μεγαλύτερο φετινό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, οι Μπακς βρέθηκαν σε επαφές με τους Ντάλας Μάβερικς για να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Γκραντ Γουίλιαμς, ο οποίος βρέθηκε στο Τέξας το καλοκαίρι ως αντάλλαγμα του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Τι πρόσφεραν οι Μπακς στις συζητήσεις που είχαν με τους Μάβερικς; Τον Μπόμπι Πόρτις, με την ελπίδα πως θα χάσουν μεν έναν αξιόπιστο ψηλό, αλλά θα βρουν αυτό που ζητούν στο πρόσωπο του Γουίλιαμς, έναν ρόλο που είχε και στους Σέλτικς.

The Dallas Mavericks and Milwaukee Bucks have discussed a Grant Williams-Bobby Portis swap, per @TheSteinLine



