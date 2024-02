Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς και Άλεκ Μπερκς ετοιμάζουν βαλίτσες για Νέα Υόρκη από το Ντιτρόιτς. Αντίθετο δρομολόγιο για τους Γκράιμς, Φλιν, Φουρνιέ και Αρκιντιάκονο!

Με... ευρωπαϊκό άρωμα οι Νικς και οι Πίστονς έκαναν ένα trade που φέρνει αρκετές αλλαγές. Οι Νεοϋορκέζοι άλλωστε με ρεκόρ 33-18, βρισκόμενοι στην 3η θέση της Ανατολής θέλουν να δώσουν ακόμα περισσότερη ώθηση στη χρονιά και έτσι απέκτησαν τους Άλεκ Μπερκς και Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς από τους Πίστονς.

Φυσικά το αντάλλαγμα είχε τον Έβαν Φουρνιέ, που δεν υπολογιζόταν εδώ και καιρό στο rotation του Τίμποντο. Αυτοί αποτελούν μέρος του trade μεταξύ των δύο, με τους Νικς να δίνουν επίσης τον Μαλακάι Φλιν και τον Κουέντιν Γκράιμς και Ράιαν Αρκιντιάκονο αλλά και δύο pick 2ου γύρου στο Ντιτρόιτ.

Έτσι ο Μπερκς επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, όπου έπαιξε από το 2020 έως το 2022 για τους Νικς και τον Τίμποντο. Τη φετινή σεζόν στο Ντιτρόιτ ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ μετράει 12.8 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 51 παιχνίδια, ενώ ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, αποτελούσε έναν από τους λίγους αξιόπιστους σουτέρ των Πίστονς με 21.6 πόντους (41.1% 3π.), 2.6 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ.

Full trade, per ESPN Sources:

Knicks: Bojan Bogdanovic and Alec Burks

Pistons: Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Arcidiacono and two second-round picks.