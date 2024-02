Παίκτης των Σέλτικς θα πρέπει να θεωρείται ο Χαβιέ Τίλμαν.

Οι Κέλτες ενίσχυσαν τη ρακέτα τους λίγο πριν την trade deadline. Οι Σέλτικς πήραν με ανταλλαγή τον Τίλμαν των Γκρίζλις, στέλνοντας στο Μέμφις δύο pick δευτέρου γύρου.

Ο Τίλμαν μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στο «4», όσο και στο «5» και φυσικά θεωρείται backup, δίνοντας βάθος στον πάγκο των Κελτών. Έπαιξε σε 34 ματς με τη φανέλα των Γκρίζλις φέτος και μέτρησε 6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σαν power forward μπορεί να παίξει ο Τέιτουμ και ο Χόρφορντ, ενώ στη θέση του σέντερ πίσω από τον Πορζίνγκις υπάρχει ο Κορνέ.

