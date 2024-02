Οι Τίμπεργουλβς πήραν τον Μόντε Μόρις και έστειλαν Μίλτον και Μπράουν στους Πίστονς.

Ενισχύθηκαν στη θέση του point guard οι Τίμπεργουλβς. Η Μινεσότα που εντυπωσιάζει φέτος και είναι πρώτη στη Δύση πήρε τον Μόντε Μόρις με ανταλλαγή από τους Πίστονς.

Για να γίνει αυτό, τον δρόμο για το Ντιτρόιτ πήραν οι Σέικ Μίλτον, Τρόι Μπράουν αλλά και ένα pick του δεύτερου γύρου του 2030. Ο Μόρις έρχεται να ξεκουράσει τον βασικό Κόνλεϊ όποτε χρειάζεται. Ερωτηματικό η κατάσταση του, αφού φέτος έχασε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού. Μετρά 4.5 πόντους και 2 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν σε 11 λεπτά που πατούσε παρκέ.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Νάγκετς και τους Γουίζαρντς. Στο Ντένβερ έκανε και τα καλύτερα ματς της καριέρας του.

The Detroit Pistons are finalizing a deal to send guard Monte Morris to the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/9367Rn2iFz