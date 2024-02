Σε μια σεζόν που είναι χαμένη, ο Άιβι έδωσε λίγη χαρά στους ανθρώπους των Πίστονς.

Είναι ένα hot prospect για τους Πίστονς, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει δείξει όσα μπορεί να κάνει. Τον έχει τραβήξει κάτω και η απογοητευτική σεζόν που κάνει ο Ντιτρόιτ.

Όμως κόντρα στους Κινγκς, ο Τζέιντεν Άιβι έδειξε το ταλέντο του και καθάρισε το Σακραμέντο. Ο γκαρντ των Πίστονς τελείωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας. Επίσης είχε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 5 τρίποντα. Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Πίστονς με τέτοια νούμερα.

Σίγουρα το Ντιτρόιτ θα πρέπει να ξεχάσει γρήγορα τη φετινή σεζόν και να κοιτάξει να χτίσει το μέλλον του. Άλλωστε υπάρχει αρκετό ταλέντο με τους Κάνινγχαμ, Ντούρεν, Άιβι, Τόμπσον. Χρειάζεται να... υποφέρεις, μέχρι να δεις και πάλι το ουράνιο τόξο να βγαίνει

Jaden Ivey tonight:



37 PTS (career-high)

6 REB

7 AST

5 3P



The first player in franchise history to reach those numbers in a game. https://t.co/siWf4Lz04j