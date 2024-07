Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ φαίνεται πως έχει συμφωνήσει για επέκταση του συμβολαίου του στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ντιτρόιτ Πίστονς και ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ήρθαν σε συμφωνία ώστε να γίνει επέκταση του συμβολαίου του, για αρκετά ακόμη χρόνια και αρκετά υψηλές απολαβές.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές τα «βρήκαν» για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών και max rookie, με τις απολαβές του να ξεκινούν στα 224 εκατ. δολάρια και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 269 εκατ. δολάρια (μέσα από διάφορους όρους της συμφωνίας για bonus)!

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κάνινγκχαμ είχε κατά μέσο όρο από 22,7 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 7,5 ασίστ σε 33,5 λεπτά συμμετοχής.

Detroit Pistons guard Cade Cunningham has agreed on a five-year, $224 million maximum rookie extension that could become worth as much as $269 million, his agents Jeff Schwartz and James Dunleavy of @ExcelBasketball tell ESPN. pic.twitter.com/5UHrrqPyRY