Ο Σιμόνε Φοντέκιο ίσως αλλάξει φανέλα στις τελευταίες ώρες των ανταλλαγών, με δύο ομάδες να επιθυμούν την απόκτησή του.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Γιούτα Τζαζ. Αυτό του αποφέρει κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που δεν είναι διόλου απαγορευμένο για μία ενδεχόμενη ανταλλαγή.

Το Athletic αναφέρει ότι δύο ομάδες ίσως εμπλακούν σε μία ενδεχόμενη ανταλλαγή για να αποκτήσουν τον Ιταλό φόργουορντ, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετράει 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 23.3 λεπτά στο παρκέ.

Οι δύο ομάδες είναι οι Μπόστον Σέλτικς και οι Φοίνιξ Σανς, σύνολα που αναζητούν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και βλέπουν τον Φοντέκιο ως ένα κομμάτι στο παζλ τους.

