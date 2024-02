Ο Καϊρί Ίρβινγκ σημείωσε 36 πόντους και ο Λούκα Ντόντσιτς 35, με τους Ντάλας Μάβερικς να παίρνουν τη νίκη στο Μπρούκλιν απέναντι στους Νετς με σκορ 119-107.

Για τον Καϊρί Ίρβινγκ ήταν σημαδιακό. Ακριβώς ένα χρόνο μετά την ανταλλαγή του στο Ντάλας και τους Μάβερικς, επέστρεψε στο Μπρούκλιν και... διέλυσε τους Νετς.

Όταν ένας φίλαθλος τον ρώτησε γιατί δεν είχε παίξει με τον ίδιο τρόπο στο «πείραμα» της τριάδας Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν και Καϊρί Ίρβινγκ, ο τελευταίος του απάντησε για την απόφαση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19. Και συνέχισε το... έργο του.

Nets fan: "Kyrie why don't play like this when you were on the Nets? Why Kai?"



Irving: "Thank Mayor [Eric] Adams for that, bro."



